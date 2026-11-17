西班牙网球选手卡洛斯·阿尔卡拉斯在都灵ATP年终总决赛的首场比赛中以6:2、6:2战胜美国选手弗朗西斯·蒂亚福。比赛持续了一个多小时，阿尔卡拉斯的连胜纪录达到10场，天空体育报道。

阿尔卡拉斯从比赛开始便占据优势

世界排名第三的选手在首盘以4:0领先，并轻松拿下该盘。阿尔卡拉斯在首盘第一发得分率为93%，第二发的所有回合均获胜。

对于世界排名第八的蒂亚福而言，这是他在ATP年终总决赛的首场比赛。第二盘比分2:3时，这位美国选手获得了三个破发点，但未能把握。此后，阿尔卡拉斯保住发球局，再次完成破发并赢下比赛。

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争夺连续第三个冠军

阿尔卡拉斯力争继维也纳和巴黎夺冠后，连续赢得第三项赛事。他也首次尝试赢得年终总决赛冠军奖杯：去年，这位西班牙选手在都灵的决赛中负于扬尼克·辛纳。

因手腕受伤休战近五个月后，阿尔卡拉斯在美国网球公开赛回归巡回赛，此后赢得了三个冠军。这位网球选手表示，在赛季末他感觉自己处于职业生涯最佳状态，并且拥有充沛的精力和雄心。

在同组另一场比赛中，丹尼尔·梅德韦杰夫以7:6（7:4）、6:3战胜意大利选手弗拉维奥·科博利。梅德韦杰夫周三的下一个对手将是阿尔卡拉斯，而科博利将对阵蒂亚福。

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