在肺癌和膀胱癌小鼠模型中，规律饮酒使抗PD-1抗体癌症免疫治疗的疗效降低约50%。News-Medical援引发表在《Science Signaling》期刊上的一项研究报道了这一消息。

小鼠实验结果

研究人员向小鼠给予中等和高剂量乙醇，作者估计，这相当于人类每天饮用三至六份酒精饮料。这些动物同时接受了抗PD-1抗体，这是一种免疫检查点抑制剂治疗。

酒精不仅削弱了治疗效果，还增加了肿瘤复发风险。研究人员将这一效应与浸润肿瘤的T细胞和记忆T细胞受到抑制联系起来。与此同时，带有TIGIT受体的其他T细胞活性增强，而该受体会抑制免疫反应。

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进一步研究的可能方向

在啮齿动物中，抗TIGIT抗体与抗PD-1治疗联合使用恢复了治疗效果。这一结果仅在小鼠模型中获得，因此需要进一步研究。

患者队列数据

科学家还回顾性分析了皮肤癌、肺癌、膀胱癌、头颈癌患者的数据。报告每周饮用八份或更多酒精饮料的人，在开始接受免疫检查点抑制剂治疗后的生存结果较差。

作者指出，将饮酒数据纳入肿瘤学数据库，可能有助于评估其对其他类型抗癌治疗的影响。

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