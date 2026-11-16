在西班牙马德里，研究人员分析了67名糖尿病前期成年人的数据，发现报告饮酒的男性其肠道细菌 Akkermansia muciniphila 的相对丰度高于少量饮酒或不饮酒的男性。据News-Medical报道，在女性中，未记录到饮酒类别与该细菌之间存在统计学显著关联。

研究如何进行

研究纳入了37名女性和30名男性，年龄为40至70岁。参与者的平均年龄约为55岁，平均体重指数超过27公斤/平方米。他们均患有糖尿病前期，未接受高血糖治疗，没有严重疾病，也未使用其他膳食补充剂。

参与者每隔六周填写一次为期三天的饮食和饮酒日记，共填写三次。他们被分为少量饮酒或不饮酒者、啤酒饮用者，以及葡萄酒或烈酒饮用者。啤酒组还包括饮用无醇啤酒的人。作者分析的是个别肠道细菌类群，而非整个微生物组。

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男性与女性之间的差异

低饮酒量或不饮酒的男性，其水果摄入量按比例低于啤酒组以及葡萄酒或烈酒组的参与者。选择葡萄酒或烈酒的男性与啤酒饮用者相比，肉类摄入更少、鱼类摄入更多。在女性中，不饮酒者的糖摄入量低于其他组参与者。

总体而言，各组对地中海饮食的遵从程度没有显著差异。不过，在女性中，对该饮食遵从程度最高的是不饮酒者；而在男性中，情况恰恰相反，为最低。

作者强调，这项观察性研究并不能证明酒精会改善肠道状况或预防糖尿病。研究结论受到样本量较小的限制，其中少量饮酒或不饮酒组仅有8名男性；此外，饮食和饮酒情况为自我报告，且参与者来自西班牙的同一地区。

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