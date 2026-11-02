阿尔及利亚启动了第二次行动，从撒哈拉沙漠一处前法国核试验场所在地清除放射性废物。该国国防部表示，阿纳多卢通讯社报道。相关工作正在南部塔曼拉塞特省因埃克尔地区的“绿柱石E2”试验隧道内进行。

工作由国防部监督

阿尔及利亚团队在该国国防部监督下开展工作，并与负责修复前法国核试验场的国家机构协调合作。

该行动包括识别受放射性污染的区域、收集核废料，并将其存放在专门指定的混凝土容器中。国防部表示，相关工作将按照国家和国际安全标准进行。

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对法国的指责

阿尔及利亚国防部门指责法国逃避责任，并拒绝提供核废料掩埋地点的档案和地图。该部门表示，残留污染至今仍阻碍因埃克尔和雷甘的发展；雷甘位于西南部阿德拉尔省。

据阿尔及利亚新闻社报道，该国于2月14日在因埃克尔地区的陶里尔特-坦阿费拉设施启动了首次部分清理行动。法国于1960年2月13日在雷甘附近进行了首次核试验，当时阿尔及利亚处于法国殖民统治之下。

1960年至1966年间，法国共在阿尔及利亚撒哈拉进行了17次核试验，其中包括阿尔及利亚于1962年独立后的四年内进行的试验。

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