阿尔及利亚军方在西部城市奥兰附近举行的“地中海猎鹰2026”演习期间，向海上目标发射了一枚导弹。阿尔及利亚国防部表示，目标被“以极高精度”摧毁。该部门公布的视频显示，导弹从一套机动岸防发射装置发射。

据《南华早报》报道，阿尔及利亚国防部没有正式确认该导弹的型号。不过，画面中的导弹及配有三个矩形运输发射箱的轮式发射装置，类似于中国的CM-302系统——YJ-12反舰导弹系列的出口型号。

奥兰附近的演习

阿尔及利亚军方领导人赛义德·尚格里哈将军观看了此次演习。演习是阿尔及利亚武装力量2026—2027年战斗训练计划的一部分。

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有关阿尔及利亚采购CM-302的报道自2021年起出现。次年，外界公布了伪装车辆的照片，这些车辆可能在运输中国岸防系统。国际战略研究所于2024年和2026年出版的《军事平衡》中，将CM-302（也称YJ-12E）列为阿尔及利亚岸防导弹之一。

CM-302的宣称性能

CM-302由中国国有企业中国航天科工集团有限公司研发。该系统于2016年在珠海航展上亮相。据中国国家通讯社新华社报道，该导弹宣称射程为290公里，战斗部重量超过250公斤。

根据制造商的描述，该导弹的超音速速度及其贴近海面低空飞行的能力，旨在缩短舰船可用于探测和拦截它的时间。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，2021年至2025年，中国占阿尔及利亚主要武器进口的27%。俄罗斯是最大的供应国，占39%。

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