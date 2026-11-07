尼日利亚河流州前州长罗蒂米·阿马埃奇呼吁联邦首都领地部长尼耶索姆·维克和州政府为非洲民主大会党（ADC）的总统竞选集会提供场地。该活动将作为阿提库·阿布巴卡尔为2027年选举开展竞选的一部分举行，Premium Times Nigeria报道。

阿马埃奇的声明

ADC副总统候选人阿马埃奇于11月6日在Mainland 98.3 FM电台的The Situation Room节目中发表了这一声明。他表示相信，阿布巴卡尔将在2027年选举中赢得河流州，并称反对党的支持者能够坐满一个大型场地。

与此同时，阿马埃奇没有说明ADC是否已正式申请举行集会、该党计划使用哪一设施，以及是否曾收到拒绝。Premium Times指出，已知的涉及ADC在该州活动的事件，并不能证明河流州当局拒绝向该党提供场地。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

联盟在体育场举行集会

这一声明是在Rainbow Coalition联盟于周六在阿多基耶·阿米耶西马卡体育场举行集会前发表的。该联盟包括来自APC和PDP的政治人士，他们支持总统博拉·蒂努布连任。

维克在视察体育场时表示，组织方预计至少有7万名参与者。这是预测数字，而非独立核实的出席数据。据他说，阿多基耶·阿米耶西马卡体育场有4万个座位，而联盟此前介绍候选人的雅库布·戈翁体育场可容纳1.6万名观众。

据Premium Times报道，3月，疑似政治暴徒扰乱了ADC在埃莱梅地方政府区举行的一场女性活动，毁坏设备并驱散参与者。该媒体还报道称，此前该党位于乌比马的地区办公室曾遭袭击；乌比马是阿马埃奇的家乡，当时武装人员据称试图在一次登记活动期间拦截他的车队。

关注我们在