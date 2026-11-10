亚马逊推出用于企业巡逻的 Ring Rover Cam——The Verge

亚马逊推出了 Ring Rover Cam，这是一款配备轮子的移动安防摄像头，面向需要在不安装固定摄像头的情况下巡逻大型场所的企业。该设备成为新品牌 Ring Robotics 的一部分，该品牌专注于更主动的安防解决方案，而不仅仅是监控。

巡逻与警报核查

该机器人依靠两个大型车轮移动，可越过小型障碍物和不平整路面。用户可以手动将其派往预先编程巡逻路线上的特定房间或地点。Rover Cam 还可以自行前往另一台 Ring 设备触发警报的位置。

在移动过程中，摄像头会持续直播并录制视频；抵达后，机器人会对场所进行 360 度扫描。据 The Verge 报道，该型号以亚马逊于 2021 年首次推出的家用机器人 Astro 为基础打造。

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4K 摄像头与续航能力

Rover Cam 配备可伸缩的潜望式 4K 摄像头。在编程路线时，可以设置摄像头升高或降低的高度，以查看柜台、货架和其他障碍物上方的空间。

机器人没有 Astro 配备的饮料杯架，而是设有带警报器和闪烁红灯的固定塔台。它还会将蓝色光环投射到天花板上，以便在大型空间内更容易找到设备，包括仓库。屏幕会显示服务信息，包括正在录制视频的提示；麦克风和扬声器用于双向通信。

亚马逊估计，电池电量可支持约 30 分钟的运行时间，并巡逻约 5000 平方英尺的区域。该机器人只能在单层楼面运行：多层设施将需要多台设备，或与 Ring Drone Cam 结合使用。Ring Rover Cam 已开放预订，售价为 999.99 美元，预计将于 12 月 16 日开始交付。

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