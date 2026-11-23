Amazon表示，将收购AI初创公司Decart的技术，并聘用其创始人及其他员工，Channel NewsAsia援引路透社报道。Decart的创始人，包括首席执行官迪恩·莱特斯多夫，以及研究人员和工程师团队将加入Amazon。

交易条款

Amazon未披露该协议的财务条款。两家公司也未就交易价值向路透社置评。与此同时，彭博社援引一名知情人士报道称，该交易价值将约为75亿美元。

交易的完成取决于标准交割条件，包括获得监管批准。根据PitchBook的数据，Decart最近一次估值接近40亿美元。彭博社所称的金额高于这一估值。

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Decart的技术

Decart成立于2023年。其Decart Optimization Stack软件引擎可帮助企业更快部署AI系统，并更轻松地在不同制造商的芯片之间切换，其中包括Nvidia、Amazon和Google。

Amazon表示，自2025年以来一直与Decart合作，以确保其Trainium芯片的高性能。该公司计划利用这家初创企业的技术优化推理和自有芯片，使客户能够更快、更低成本地训练和运行AI模型。

5月，Decart在由Radical Ventures领投的一轮融资中筹集了3亿美元；Nvidia当时成为新投资者。彭博社9月还报道称，Anthropic曾考虑收购Decart，但在完成审查后放弃了交易。

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