亚马逊表示，AI代理在一款运行于东亚某大学服务器上的开源医学影像程序中发现了一个零日漏洞。据Ars Technica报道，代理大约在11分钟内从分析该应用的API进展到能够在服务器上任意写入文件。

这些代理通过Cairn运行，这是一个用于自主渗透测试的开源框架。亚马逊估计，操作人员向它们提供了一份IP地址列表，以及获取服务器命令行外壳访问权限的任务。请求以简体中文发送，模型则被设置为中国标准时间。

医疗应用中的漏洞

代理识别出该应用的框架，分析了其API，并发现了一个带有文件名参数的文件上传端点。测试显示，该参数容易受到目录遍历攻击，从而可以将文件写入服务器上的任意位置。

在另一次会话中，代理利用同一问题在系统中放置了用于反向连接的Python代码。在通过用于训练的API启动新的Python进程后，它们建立了具有root权限的反向外壳，从而获得了对系统的完全控制。

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亚马逊的评估与此前的攻击

亚马逊称，在发现时，该漏洞没有补丁、安全公告，也没有在漏洞数据库中被提及。亚马逊威胁情报部门以高置信度将其评估为零日漏洞。

并非所有代理的尝试都取得了成效。它们用了超过16小时试图攻击一台Redis服务器，包括通过复制机制、绕过脚本沙箱以及Log4Shell注入，但没有成功。在另一次行动中，代理攻击一台大学GPU服务器超过6小时：它们收集了80个真实用户名，并在3万种凭证组合中进行了测试，但同样未能获得访问权限。

此前，Palo Alto Networks报道称，Cairn已被用于针对至少19家来自半导体、国防和公民社会领域组织的25次自主行动。该公司称，至少10家组织遭到入侵：代理获取了凭证、导出了个人数据、创建了持久化管理员账户，并修改了一份关于行业标准投票的文件。

亚马逊指出，这类工具缩短了防御人员的响应时间，因为自动化系统能够比网络安全中心专家手动处理警报更快地发现并利用漏洞。

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