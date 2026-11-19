Amazon在AWS Marketplace服务中推出了一套AI代理，用于搜索、评估和购买企业软件及服务。企业可以为代理设置预算、确定允许的产品类别，以及规定哪些采购需提交给人工审批，《财富》报道。

搜索、核查和购买

AWS Marketplace此次更新涵盖采购的不同阶段：从搜索产品和核查合同条款，到评估供应商安全性、完成购买以及配置受支持的软件。AWS Marketplace和合作伙伴服务副总裁马特·扬奇申表示，买家越来越少通过关键词搜索产品，而是描述他们希望完成的任务以及所需的软件功能。

AI代理可以将简短请求转化为一份需求清单，并为项目推荐软件和服务的组合。选择产品后，用户还可以在结账时向助手询问价格、许可证条款以及是否需要采购订单。

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自主性的边界由买家确定

扬奇申以开发企业网站为例称，代理可以为其选择外部身份验证服务，例如Okta。他表示，代理可以开始免费试用，或按照按实际使用付费的模式支付一个月的使用费用，以创建可运行的原型。

AWS还在Marketplace中增加了数据类别，因为AI代理在工作中越来越经常使用数据。例如，评估对一家初创企业潜在投资的代理可以从Crunchbase获取融资数据。

代理只能在企业确定的类别和规则范围内自主进行采购。它们还可以分析供应商文件，包括SOC 2报告；在这些报告中，独立审计师会评估公司的安全控制措施。代理还可以引用文件中的具体片段来支持其结论。Vanta副总裁比尔·菲茨杰拉德预计，代理将自主处理小额、大量的采购，而在大型交易中，人类仍将参与审批。

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