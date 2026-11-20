美国律师事务所Kirkland & Ellis表示，在与白宫达成协议后，唐纳德·特朗普总统的政府要求该所为其个人项目提供无偿法律服务。其中包括在华盛顿拟议建设的凯旋门以及肯尼迪中心更名事宜，UPI报道。

为政府提供无偿服务

该所在致民主党参议员理查德·布卢门撒尔和亚当·希夫，以及众议院议员杰米·拉斯金的信中表示，在2025年4月达成协议后，已就政府事务完成超过6400小时的无偿工作。Kirkland & Ellis估计其价值接近1180万美元。

该所称，其曾为商务部、国防部、美国邮政局和美国国际开发金融公司提供服务。该信由Kirkland & Ellis的外部法律顾问贝丝·威尔金森签署。

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拒绝部分请求

Kirkland & Ellis表示，其拒绝了政府提出的为第三方提供无偿代理的请求。其中包括一个支持修建凯旋门的退伍军人团体，以及在涉及政府气候变化立场的诉讼争议中的学者。

特朗普重返白宫后，其政府发布了针对六家以上大型律师事务所的行政命令。采取的措施包括暂停接触机密信息的许可、撤销联邦合同，以及在个别情况下限制进入联邦建筑。

部分律所对这些行动提出挑战，称总统利用其权力打击政治对手。另一些律所，包括Kirkland & Ellis，则达成了协议，其中规定的无偿法律援助承诺合计接近10亿美元。

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