据Channel NewsAsia报道，美国公司戴尔科技于11月24日今年第三次上调年度营收和利润预测。在创纪录的一个季度后，该公司预计其2027财年营收将达到2020亿美元，高于此前1920亿美元的目标。这也高于伦敦证券交易所集团（LSEG）汇总的分析师平均预测值1944.8亿美元。

戴尔的新预测

戴尔将来自为人工智能优化的服务器的年度营收预测从740亿美元上调至780亿美元。调整后每股收益预测从25.50美元升至29.68美元。该公司还预测，第四季度营收和利润将高于分析师预估。

戴尔首席运营官杰夫·克拉克表示，公司的大部分利润和增长由Infrastructure Solutions Group部门贡献，该部门包括服务器业务和数据存储系统。他表示，超过7500家客户正在部署Dell AI Factories，即结合服务器、数据存储、网络设备和软件，用于创建和运行AI模型的综合系统。

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创纪录的服务器订单

截至10月30日的第三季度末，戴尔AI服务器订单储备达到创纪录的1323亿美元。在这三个月期间，该公司获得了602亿美元的新订单。

戴尔季度营收达到创纪录的549.4亿美元，超过分析师平均预估的493.2亿美元。调整后每股收益达到9.45美元，高于预期的6.59美元。Infrastructure Solutions Group的营收几乎增长至三倍，达到419.7亿美元。与此同时，个人电脑部门营收增长约3%，至128.9亿美元，此前一个季度增长了20%。

戴尔董事会还批准了额外250亿美元的股票回购授权。

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