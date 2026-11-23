美国癌症协会（ACS）更新了美国前列腺癌筛查建议。建议风险较高的男性在45岁至69岁期间每年进行一次前列腺特异性抗原（PSA）血液检测，而风险中等的男性则应在50岁至69岁期间每两年进行一次该检测。

据ScienceAlert报道，这是ACS自2010年以来首次更新其建议。此前，该协会并未直接建议定期筛查，而是建议男性与医生共同作出知情决定。

建议每年检测的人群

ACS将黑人男性以及有明显前列腺癌家族史的非黑人男性列为高风险群体。建议他们从45岁起每年进行PSA检测。

在70岁至74岁期间，应仔细权衡筛查的潜在益处和风险。75岁后不建议进行筛查，因为对于通常发展缓慢的前列腺癌，治疗风险可能超过可能获得的益处。

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PSA检测的作用

PSA检测用于确定由前列腺产生的一种蛋白质的水平。检测结果升高并不总是意味着癌症，因为其他无害状况也可能导致这一结果。同时，在过去十年中，后续检查方法已有改善，包括磁共振成像（MRI），这使得PSA水平能够更准确地被用作早期指标。

该报告的资深作者、癌症流行病学家罗伯特·史密斯表示，目前有更有力的证据表明，PSA检测有助于早期发现疾病。ACS还邀请了三个外部小组，对筛查的最佳年龄和频率进行计算机建模，并将活检数量、过度诊断和挽救的生命纳入考量。

根据ACS估计，2026年美国预计将出现333,830例前列腺癌诊断和36,320例该疾病死亡。该组织表示，随着新的科学数据和患者数据出现，将继续审查这些建议。

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