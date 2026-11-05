以政治、艺术和文化报道闻名的美国网络媒体Salon宣布，在运营31年后关闭。《卫报》报道称，在独立数字新闻业发生重大变化的背景下，其出版模式已不再具有可持续性。

关闭原因

Salon在声明中指出，该媒体不仅是一个网站，也是一种关于新闻业可能性的理念，这一理念诞生于互联网仍是一片尚未充分探索的空间之时。编辑部表示，经过慎重考虑后作出了这一决定，并承认这则消息将令许多读者感到难过。

关闭消息是在Salon成立纪念日前数周宣布的，该纪念日为11月20日。编辑部感谢了多年来在该媒体工作的记者、编辑、摄影师、制作人、设计师、商务团队和其他员工。

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Salon的历史

Salon于1995年在旧金山创立。2000年代，大部分编辑人员迁往纽约。哥伦比亚新闻评论在2011年称Salon为历史最悠久的综合性网络媒体。

在20世纪90年代，Salon获得多项荣誉：《时代》杂志在1996年将其评为年度网站，BusinessWeek则在1997年将其评为最佳网站。该媒体在声明中总结称，其31年工作的主要成果是新闻报道、思想、声音、讨论以及读者社群。

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