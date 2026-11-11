在拉贾斯坦邦焦特布尔举行的多国“Tarang Shakti 2026”演习期间，6架美国空军F-35A第五代战斗机首次从印度空军基地起飞执行任务。演习从9月26日持续至10月12日。The War Zone报道。

外国空军的参与

9月26日，驻扎在日本三泽的第13战斗机中队6架F-35A，以及200多名美国军人抵达焦特布尔。一架来自嘉手纳的KC-135R加油机提供了支援。

共有7个外国空军派出飞行单位参加演习。法国、阿拉伯联合酋长国和美国部署了战斗机。澳大利亚、孟加拉国、德国和斯里兰卡派出了运输机或特种任务飞机。

印度空军投入了“阵风”、幻影2000、捷豹、光辉、米格-29和苏-30MKI战机。根据其数据，演习期间共执行了800多架次飞行任务，累计飞行时间约600小时。在最密集的阶段，最多有80架飞机同时在空中飞行。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在防空系统反制条件下的演习

飞行于9月27日开始，包括熟悉性飞行和基本近距离空战机动：先是一对一，随后是二对一。自9月30日起，参演方转入大规模航空兵编组运用阶段，在超视距威胁和远程防空系统反制条件下行动。

印度空军副参谋长、空军中将阿舒托什·迪克西特未披露F-35任务的细节。他指出，空战结果不仅取决于飞机的代际，还取决于训练、网络化协同和武器装备。印度方面还表示，正在研发自身探测第五代飞机的手段，并支持先进中型战斗机AMCA项目。

在闭幕活动期间，一支混合机群飞越焦特布尔上空：印度苏-30MKI领飞编队，其中一架F-35与“光辉”并飞，法国“阵风”则与阿联酋F-16共同飞行。

关注我们在