据《韩国先驱报》报道，援引美国国防部视觉信息发布系统的消息，部署在日本的美国F-35B隐形战斗机10月曾临时从韩国群山市的群山空军基地执行飞行任务。

与“利剑”演习时间重合

这些飞机隶属于美国海军陆战队第533战斗攻击中队，该中队属于海军陆战队第1航空联队第12航空大队。群山空军基地是韩国空军与美国空军的联合基地：韩国第38战斗机大队和美国空军第8战斗机联队驻扎于此。

此次部署与10月19日至29日举行的美日“利剑”演习时间重合。约4.5万名日本自卫队人员和1.2万名美国军人参加了演习。该演习每两年举行一次，旨在面对地区安全挑战时加强美国和日本部队的互操作性与战备状态。

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驻韩美军的立场

第533中队驻扎在南卡罗来纳州博福特空军基地，并于9月轮换抵达日本岩国基地。该中队还参加了10月26日至11月6日举行的韩美联合“自由旗帜”空中演习。

驻韩美军表示，此类调动属于常规做法，并不与某一项具体演习相关。与此同时，首尔存在担忧，即驻韩美军设施可能支持与中国相关的行动，包括在台湾周边发生危机的情况下。韩国军方未参加“利剑”演习，因为日本没有邀请他们参加。

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