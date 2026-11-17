美国银行富国银行报告持有贝莱德旗下比特币基金 iShares Bitcoin Trust 的4958万股。截至9月底，这些股份的价值为23.5亿美元，CoinDesk报道。

持股数量翻倍

6月底，富国银行报告持有该基金2440万股，估值约为8.12亿美元。因此，在一个季度内，申报的股份数量增长了103%，其美元价值接近翻了三倍。

股份数量和价值增速之间的差异不仅与买入有关，也与比特币价格上涨有关。根据贝莱德的数据，从6月30日至9月30日，比特币上涨了约42%。

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对约2.8万枚比特币的敞口

根据贝莱德季度报告，该基金持有801,033枚BTC，对应已发行的14.15亿股股份，富国银行所持股份相当于间接获得对约28,070枚比特币的敞口。

同时，这些数据并不意味着整个持股组合都属于银行本身。申报涵盖富国银行及其关联投资管理人申报的证券，包括其为客户管理的资产。该文件未披露所有股份的最终所有者。

根据13F报告的汇总数据，富国银行是投资管理人中该基金股份申报持有量最大的机构，领先于Millennium Management、Jane Street和Morgan Stanley。公开的数据反映截至9月30日的情况，并未显示此后持仓是否发生变化。

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