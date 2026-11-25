美国保险公司 Allstate 自周一以来一直遭遇技术故障，导致全国各地的客户无法登录账户、查看保单信息、提交保险赔偿申请或支付账单。该问题影响了公司网站及其移动应用程序。

服务仍无法使用

据TechCrunch 报道，尝试登录 Allstate 网站的用户会看到服务不可用的提示。该公司表示，正在努力尽快恢复访问。

根据 Downdetector 的数据，用户从周一早上开始报告故障。截至发稿时，Allstate 尚未就事件原因及解决时间表发布官方声明。与此同时，当地保险代理人不断接到无法使用该公司在线服务的客户打来的电话和发送的电子邮件。

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在社交平台 X 上，Allstate 可能正在使用自动回复回应客户投诉，并要求客户向公司发送私信，提供更多信息。

节日前的故障

此次中断发生在美国感恩节前夕，这是该国最大的出行时期之一。由于应用程序无法使用，Allstate 客户可能无法通过数字服务联系其汽车保险公司提交申请或获得道路救援。

本月早些时候有报道称，Allstate 据称正考虑裁减最多 10% 的员工，这是其利用人工智能提高效率举措的一部分。该公司未证实这一基于匿名消息人士信息的说法。

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