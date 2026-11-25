大赦国际呼吁国际刑事法院调查自2023年10月以来以色列官员可能在巴勒斯坦加沙地带实施种族灭绝一事。该人权组织表示，据其评估，以色列的行动阻碍了获得不孕症治疗，并导致妊娠并发症。France 24报道。

人权倡导者的结论

在国际消除对妇女暴力日发布的一份报告中，大赦国际描述了战争对加沙女性身体、心理和生殖健康造成的后果。该组织秘书长阿涅斯·卡拉马尔表示，从2023年10月至2026年10月，以色列的行动限制了获得不孕症治疗，并导致妊娠并发症，包括流产和死产。

大赦国际对这些后果可能是蓄意造成的表示严重关切，但指出无法对此作出断言。该组织要求国际刑事法院在调查中纳入基于性别的犯罪和对生殖健康的损害。根据《联合国防止及惩治灭绝种族罪公约》，旨在防止某一群体生育的措施，如果实施时意图全部或部分毁灭该群体，可能构成种族灭绝行为。

该报告尤其基于228次采访。两名护理人员讲述了2026年初发生的两起事件：在两起事件中，距所谓“黄线”数百米处，一名临产妇女和前来接她的救护车都遭到炮火袭击。大赦国际还将设备、麻醉剂和药物短缺与以色列对人道主义援助的限制联系起来，并认为这促成了孕产妇和新生儿死亡率的上升。

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医疗服务状况及以色列的回应

根据加沙卫生部的数据，2025年上半年的活产数量比2022年低约41%。联合国也记录到，2026年上半年的分娩数量较上一年同期下降。战前，加沙至少有九家提供体外受精服务的诊所，但目前没有一家仍提供此类治疗。大赦国际表示，数千个冷冻胚胎、精子和卵子被毁。

负责巴勒斯坦领土民政事务的以色列机构COGAT驳回了大赦国际的结论，称其是在重复哈马斯的虚假叙事。COGAT表示，自2025年10月在美国斡旋下达成的停火开始以来，已有超过2.7万吨医疗设备和药品运抵加沙，并称当地有35家医院在运作，其中包括妇女健康和生殖医学机构。

大赦国际还表示，其发现了巴勒斯坦武装团体利用医院关押人质或酷刑虐待巴勒斯坦人的证据。与此同时，该组织表示，没有发现支持以色列关于医院被用作哈马斯指挥中心说法的证据。

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