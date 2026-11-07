国际特赦组织谴责了尼日利亚凯比州针对非洲民主大会党（ADC）竞选车队的袭击。遭袭车队中包括ADC总统候选人阿蒂库·阿布巴卡尔的车队，Premium Times Nigeria报道。

阿尔贡古地区的袭击

该人权组织表示，已分析记录武装团体协调袭击的视频。国际特赦组织称，袭击者封锁道路，用砍刀殴打反对派人士，并严重损坏竞选参与者的车辆。

该组织称，在一段经核实、来自阿尔贡古地方政府区的视频中，可以看到其所称的疑似政治袭击者追赶反对派人士、殴打他们并毁坏车辆。袭击者还向车队投掷石块和瓶子；他们携带刀具和砍刀。

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针对媒体人员的袭击

国际特赦组织表示，袭击者还将陪同政治竞选活动的媒体工作人员作为目标。据该组织称，摄像机和转播设备被毁。人权倡导者认为，这可能是试图阻止对暴力事件的记录。

该组织将凯比州事件与邻近索科托州近期针对ADC竞选参与者的血腥冲突联系起来。国际特赦组织表示，此类袭击使行使结社自由与和平集会权变得更加困难。

人权倡导者还批评尼日利亚安全机构和联邦当局，称其未能预防或制止针对反对派集会的袭击。他们呼吁当局立即调查凯比州的袭击事件，追究实施者和资助者的责任，并保障所有政治力量获得保护，不论其党派归属。

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