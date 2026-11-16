在太阳能电站和储能系统中加入风力发电，可将可靠电力供应的成本降低近20%。Ember智库在与全球风能理事会共同编制的一项分析中得出了这一结论，Electrek报道。

根据Ember的估算，以太阳能发电和电池满足90%电力需求的成本中位数为每兆瓦时105美元。加入风电后，这一数值降至每兆瓦时86美元。使用电池和少量备用资源，以太阳能和风能满足全部需求的成本中位数估计为每兆瓦时89美元。

对储能的需求减少

太阳能和风力发电在一天中的不同时段及不同季节发生变化，因此一种能源可以弥补另一种能源发电量的下降。这减少了在太阳能发电量长期偏低期间将电力储存在电池中的需求。

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在针对美国的模型计算中，加入风电后，满足90%需求所需的电池容量从相当于20小时用电量降至12小时。欧洲也得出了同样的结果，而中国的这一指标则从18小时降至12小时。

计划建设的火电站的替代方案

Ember还指出，将风力发电纳入考虑后，占全球电力需求75%的地区可以以低于每兆瓦时100美元的成本满足其中90%的需求。若仅结合太阳能和电池，这一比例为50%。

分析师识别出全球计划建设的845吉瓦燃煤和燃气电站装机容量。加入风电后，位于太阳能、风能和储能可用低于每兆瓦时100美元的成本满足90%需求的地区的此类项目占比，从71%提高至90%。在中国，风力发电使另外91吉瓦计划建设的燃煤和燃气装机容量进入可再生能源成本更低的范围。

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