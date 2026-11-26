11月26日，尽管对美国市场的预测较为悲观，美国及全球市场的股票指数大多上涨。投资公司Panmure Liberum的分析师约阿希姆·克莱门特表示，因大规模熊市风险，他已卖出个人投资组合中的全部股票，《财富》报道。

克莱门特认为，标普500指数的跌幅可能超过30%。他对2027年的预测是，该指数将跌至5000点。他还指出，标普500指数目前低于其200日移动平均线交易。

通胀与可能加息

分析师将美国通胀列为担忧原因之一。美联储在评估通胀时更青睐的个人消费支出指数，10月同比上涨3.8%，而一个月前为3.7%。

大和资本市场的分析师劳伦斯·韦特和布伦丹·斯图尔特称，这一指标高得不受欢迎。纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯在演讲中表示，监管机构必须继续采取行动，使通胀回到2%的目标水平。

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Northlight Asset Management首席投资官克里斯·扎卡雷利指出，美国GDP增长了4.3%，表明经济状况强劲。杰富瑞的分析师托马斯·西蒙斯和布莱克·伯金斯表示，首次申请失业救济的人数接近三年低点，这类申请的长期趋势也在下降。

全球交易所上涨

尽管评估悲观，欧洲和亚洲股指仍然上涨。欧洲Stoxx 600上涨2%，英国富时100指数上涨1.77%。日本日经225指数上涨0.86%，韩国KOSPI指数上涨0.29%，印度Nifty 50指数上涨0.25%，中国CSI 300指数上涨0.06%。

美国交易所因感恩节休市，但标普500指数期货上涨0.66%，纳斯达克100指数期货上涨0.63%。英伟达股票在盘后交易中上涨1.29%。截至前一日美国市场收盘，标普500指数成分股中有372家公司收涨，等权重指数上涨0.82%。

布伦特原油价格升至每桶96美元，比特币交易价格为60,212美元。

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