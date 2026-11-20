英国阿布罗斯的肖尔托·戴维在2004年以来发表的221篇科学论文中发现了230份有关所谓“幽灵蛋白”的报告。这些研究的作者在经过基因改造的细胞系中记录到了蛋白质，尽管这些细胞并不具备合成相关蛋白质所需的基因。《自然》杂志报道称，这项分析于10月21日作为预印本在Zenodo存储库发布。

寻找细胞系中的异常

戴维列出了20种常见细胞系，这些细胞系存在基因突变或基因缺失，因此无法产生某些蛋白质。随后，他通过Google文本搜索和图片搜索，在科学文献中寻找蛋白质印迹法的实例——这是一种可根据分子质量识别蛋白质的方法。

他还核查了一个此前收集的包含14万篇文章的数据库，其中大部分属于生物医学领域；他此前已下载该数据库，并对图像完整性违规及其他问题进行了分析。最常见的异常涉及MCF-7细胞系中半胱天冬酶-3表达的报告，在49篇文章中被记录。MCF-7细胞系缺少半胱天冬酶-3的基因；这种蛋白质参与细胞死亡过程。

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戴维在47篇论文中发现了Jurkat细胞系表达BAX蛋白的报告，在35篇论文中发现了PC-3细胞系表达信号蛋白STAT3的报告。

可能的解释

戴维认为，其中一些情况可能由非故意错误解释：细胞系鉴定错误、细胞系受到其他细胞污染，或抗体特异性不足，导致其可能与具有相同分子质量的另一种蛋白质结合。他指出，他是在另一个项目中发现这些异常的；该项目发现了数百项使用错误抗体的研究。

戴维提出的另一种可能解释是，一些公司制作并出售伪造的科学手稿。部分存在所发现异常的文章具有此类作品的特征，包括重复的图像或相似的文本模板，但这些出版物所占比例尚未确定。期刊正在采取措施纠正科学文献，包括撤回或更正论文。乌普萨拉大学癌症遗传学家蒂埃里·苏西表示，这一问题“不会消失”，并且可能只是“一座巨大冰山的顶端”。

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