在美国，燃油服务平台GasBuddy的石油分析主管帕特里克·德哈恩表示，如果总统唐纳德·特朗普能更快推动缓和与伊朗的紧张关系，美国人本可以更早感受到燃油价格下降。据《国会山报》报道，周一，全国汽油平均价格为每加仑3.81美元，柴油价格略低于每加仑6美元。

GasBuddy分析师的评估

德哈恩回应了一名社交媒体用户的帖子，该用户将近期价格下降与特朗普的行动及其关于中期选举后能源将降价的预测联系起来。该分析师指出，与伊朗达成协议或更早改善地缘政治局势，本可以加快价格下跌。

他认为，围绕伊朗和霍尔木兹海峡的长期不确定性使燃油价格维持高位的时间超过了必要程度。同时，德哈恩承认，特朗普在11月初谈判后释放的不愿升级战争的信号，连同一些州暂停征收汽油税和季节性因素，共同促成了燃油价格下降。

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价格与额外支出

德哈恩援引GasBuddy的数据称，本月早些时候的选举日，全国汽油平均价格达到当天创纪录的每加仑4.12美元，柴油价格为每加仑6.28美元。根据其“美国额外燃油成本时钟”指标的计算，自冲突开始以来，美国人在汽油和柴油上的支出比一年前同期多了约1590亿美元。其中，约960亿美元为汽油支出，超过630亿美元为柴油支出。

特朗普和美国副总统J.D.万斯也表示，与伊朗的战争影响了共和党人在中期选举中败给民主党人。

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