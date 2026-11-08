美国企业研究所和战争研究所评估称，中国可能正在西太平洋进行大规模未宣布的军事演习，模拟孤立台湾。《台北时报》报道称，分析人士在周五发布的一份联合报告中得出了这一结论。他们认为，这些演习的规模可能超过中国人民解放军的“Justice Mission 2025”演习。

三个战区的兵力

报告称，解放军东部、北部和南部战区的兵力可能参与此次可能举行的演习。报告作者认为，中国可能正在演练协调三个沿海战区的水面作战舰艇，在遥远海域开展一次行动。

台湾国家安全会议秘书长吴钊燮上周表示，100多艘中国海军和中国海警船只在西太平洋活动。

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两处舰艇集结

报告提到，台湾与其关键伙伴之间有两处主要的中国兵力集结，可能模拟了孤立该岛的行动。第一处由来自解放军三个战区的四个特遣编队组成，在台湾和关岛之间活动。其中包括“辽宁”号航母打击群，报告称，该编队在10月23日至上周一期间经由菲律宾的巴拉巴克海峡进入西太平洋。

第二处集结包括台湾周边至少六艘中国海警船只，以及数量不明的中国海军舰艇。上周一，台湾岛附近还发现49架中国军机，其中包括在台湾以南的36架次飞行，这些军机可能为西太平洋的四个特遣编队提供支持。

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