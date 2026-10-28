分析人士追踪到72颗侵略国俄罗斯的军用和政府卫星飞越沙特阿拉伯境内目标上空；近几个月来，这些目标一直遭到也门胡塞武装以及伊朗支持的伊拉克准军事组织的导弹和无人机袭击。据《莫斯科时报》援引美联社报道。

卫星监测数据

总部位于日内瓦的AURORAH Geosignal Intelligence公司创始人纳瓦夫·奥贝德告诉美联社，他和同事从7月到10月追踪了这些卫星。据他称，这些卫星在袭击前后都位于沙特目标上空。奥贝德表示，研究人员发现了完全一致的情况。

遭袭设施包括沙特阿拉伯的东西输油管道，该管道在9月遭袭后不得不立即停止运行。法赫德国王空军基地也遭到袭击：上个月，一架意大利战斗机在该基地被击中，而停在附近的一架沙特飞机没有受损。

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有关情报数据的说法

奥贝德指出，对法赫德国王空军基地打击的精确性可能表明，有人在收集并传递重要情报数据，以供胡塞武装和伊拉克组织进行引导。他表示，这些力量并不具备自身发达的情报搜集能力。

一名了解沙特对近期袭击进行调查的官员告诉美联社，证据表明俄罗斯卫星被用于引导。一名不愿透露姓名的胡塞武装高级代表向该通讯社表示，伊朗军事顾问直接传递俄罗斯情报数据。

包括美国总统唐纳德·特朗普和五角大楼负责人皮特·赫格塞思在内的美国官员，试图淡化有关俄罗斯可能协助伊朗袭击美国在中东部队的报道。特朗普上周表示，依其评估，俄罗斯在帮助伊朗进行战争方面做得很少，或者根本没有做任何事。

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