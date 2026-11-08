佛罗里达国际大学的研究人员分析了57项成人神经影像学研究，发现不同睡眠障碍与大脑结构差异之间存在关联。据ScienceDaily报道，研究结果发表在《Scientific Reports》期刊上。

科学家比较了两大类睡眠障碍：睡眠失调和异态睡眠。睡眠失调包括失眠和睡眠呼吸暂停等妨碍入睡、维持睡眠或充分恢复的状况。异态睡眠包括梦游、噩梦障碍和夜惊，这些情况伴随着睡眠期间的异常事件或行为。

丘脑的共同变化

在两组障碍中，分析作者都发现其与丘脑缩小有关。丘脑是参与信息处理、维持注意力和复杂思维的大脑深部结构。变化还涉及丘脑枕，丘脑枕是丘脑的一部分，有助于将注意力导向重要信息并提供认知控制。

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这些区域与更大的脑网络相连，这些网络有助于集中注意力、作出决定以及对环境作出反应。研究人员指出，这类系统的差异可能解释睡眠障碍患者反应较慢、决策困难，以及更容易出现错误或事故。

异态睡眠的差异

在异态睡眠患者中，分析还发现后扣带皮层发生变化。该区域与动机、决策和情绪调节有关。这可能与有时伴随梦游、反复噩梦和夜惊出现的情绪、行为或情绪控制困难有关。

与此同时，科学家没有发现仅为睡眠失调所特有的单一一致性结构变化模式。作者强调，该研究确定了睡眠障碍与大脑结构差异之间的关联，但并未证明因果关系。该团队计划分别研究梦游和快速眼动睡眠行为障碍。

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