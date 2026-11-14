巴拉圭国有能源公司ANDE计划让所有向加密矿工供电的特别合同于2027年12月31日到期。该决定与国内电力需求增长，以及发展人工智能和数据中心的公司带来的竞争有关，CoinDesk报道。

矿工签订的合同容量约为944兆瓦，约占巴拉圭在伊泰普水电站所占发电容量份额的13%。ANDE表示，他们支付的固定电价为每兆瓦时44美元，且不进行年度调整。该公司预计将在2026年从加密矿工处获得3.5亿美元收入，而一年前为2.95亿美元。第二季度，该国矿业公司贡献了比特币网络全球算力的约4%。

限制用电的提议

7月，ANDE工程师协会提议自2028年1月1日起，为加密挖矿、人工智能和数据中心设定700兆瓦的共同上限。提议通过拍卖分配容量，并将期限为三至五年的合同最低价格定为每兆瓦时56美元。这项提议尚未获通过。

工程师们还向ANDE总裁米格尔·巴埃斯提出举行封闭式招标的建议。根据他们的计算，700兆瓦容量按每兆瓦时60美元的费率计算，每年可为该公司带来比矿工当前支付额多约9800万美元的收入。

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人工智能项目合同

10月22日，ANDE与巴拉圭公司Kuntur签署了一份为期15年的合同，供应容量最高可达286兆瓦。Kuntur与Araico Corporation有关联。Araico支持在伊瓜苏地区建设计划中的Iguazú AI City人工智能园区，该项目价值120亿美元。供电计划于12月1日从6兆瓦开始，并在2028年4月增至146兆瓦。

Kuntur合同中大部分电量的平均价格为每兆瓦时48.91美元，并将根据美国通胀率每年上涨，但涨幅不低于2.5%。若700兆瓦上限获批，且Kuntur的容量被计入其中，矿工将剩余不足560兆瓦的容量——不到其目前合同容量的五分之三。

HIVE Digital Technologies最依赖这些合同的终止：其在巴拉圭的两处矿场分别在伊瓜苏拥有200兆瓦协议，在瓦伦苏埃拉拥有100兆瓦协议，均有效至2027年底。截至4月30日，这些设施占该公司385兆瓦已投入运行的挖矿容量中的约297兆瓦。

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