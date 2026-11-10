在瑞典，社会民主党领导人玛格达莱娜·安德松表示，她准备再次尝试组建政府，但认为这需要更多时间。她告诉议会议长安德烈亚斯·诺伦，中左翼阵营的组阁进程正在推进。

呼吁不要仓促进行投票

安德松呼吁，如果保守党领袖乌尔夫·克里斯特松尚未获得组阁所需的议会多数席位，就不要举行第三轮表决来批准其担任首相。她表示，由于谈判仍在进行，不应仓促作出决定。

这位政治人士还表示，如果议会议长提议由她这样做，她准备接受进行初步谈判的授权。同时，她没有排除自己与克里斯特松获得平行谈判授权的可能性，2018年漫长的组阁谈判期间就曾出现过这种情况。

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两名候选人已被否决

据The Local Sweden报道，议会已经就首相候选人举行了两轮投票——安德松和中间党领导人伊丽莎白·坦德·林奎斯特。两人的候选资格均被否决。在自动举行提前选举之前，还剩两轮投票。

周日，安德松表示，她希望组建一个由社会民主党、中间党和绿党参与的政府，并与左翼党密切合作。她否认了有关其据称承诺向左翼党提供部长职位的报道，并指出她正继续与中左翼阵营的政党进行谈判。

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