加沙麻醉师在兄弟遇难后离开职业岗位——半岛电视台

加沙的医务人员报告称，战争造成了严重的心理后果、亲人离世以及长期超负荷工作。半岛电视台报道了这一情况，并讲述了代尔拜拉赫和汗尤尼斯医院工作人员的故事。

失去亲人

阿克萨医院麻醉师马纳尔·法亚德表示，2023年12月27日，他被叫到手术室，为一名重伤者在紧急手术前实施麻醉。抵达后，他认出那名男子是自己34岁的弟弟沙迪。据该媒体报道，沙迪死于一次以色列空袭。此后，法亚德无法继续工作并离开了这一职业。他试图独自应对所经历的一切，避免社交生活，并在写作和海边散步中寻求慰藉。

急诊科护士哈立德·拉法特在2023年10月18日以色列袭击其家庭住宅后，失去了妻子、孩子、母亲以及数名兄弟姐妹。当时，他正在医院帮助其他伤者。拉法特长期停止工作，但在开始恢复心理状态、结婚并组建新家庭后，后来回到了医院。

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人员和援助短缺

根据加沙政府媒体办公室的数据，自战争开始以来，至少1700名医务人员在以色列袭击中死亡，另有83名卫生工作者被以色列拘押。加沙卫生部总干事穆尼尔·布尔什表示，医务人员被迫一边治疗他人，一边承受自身的损失，而缺乏休息和心理支持加剧了身心耗竭。

在发表于Public Library of Science的一项研究中，41%的受访医务人员表示失去了家庭成员，46%表示既经历了个人损失，也从工作地点流离失所。加沙至少78%的卫生工作者无法获得心理健康服务。

心理支持

纳赛尔医疗综合体护士希巴·阿特-塔维勒在她工作的重症监护室目睹了兄弟死亡。后来，她调往另一个科室，以便远离创伤经历发生的地点。心理学家雷哈姆·阿布·鲁克巴指出，该综合体的诊所为遭受心理创伤和创伤后应激障碍的医务人员提供帮助。治疗可能包括认知行为疗法、约12次个人治疗，以及在必要时使用药物。

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