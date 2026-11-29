英格兰板球队在悉尼举行的T20系列赛第四场比赛中以7分优势击败澳大利亚——181-7比174-7。英格兰在系列赛中以3:1领先，并在对决结束前一场比赛提前锁定总胜利，BBC体育报道。

决定性的最后一轮

澳大利亚需要得到182分才能获胜。最后一轮前，东道主还需要12分，但亨利·克罗科姆让他们在前三个球中只得到3个单分。

澳大利亚队长米切尔·马什从57个球中得到119分，随后击球时擦到球的上沿，球落入守门员乔丹·考克斯的手套中。当澳大利亚还需在两个球中得到9分时，克罗科姆依据LBW规则淘汰了乔尔·戴维斯，实际上确保了英格兰的胜利。在个人第四场T20国际比赛中，克罗科姆以3个三柱门失28分结束比赛。

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英格兰在不利开局后恢复状态

英格兰失去了多名上位打者：菲尔·索尔特、阿内林·唐纳德、哈里·布鲁克和汤姆·班顿均在得到不足10分后出局。萨姆·柯伦在第11轮上场击球时，英格兰得到76分并失去5个三柱门。

柯伦以28个球得50分保持不出局。他击出4个六分球和3个四分球，并在英格兰局的最后一球完成半百分。柯伦、利亚姆·道森和杰米·奥弗顿合计得到93分——这是英格兰第七、第八和第九位打者在T20国际比赛中的最高得分。

系列赛最后一场比赛将于周三08:15 GMT在堪培拉举行。哈里·布鲁克将离开球队，加入英格兰在南非的测试赛阵容，汤姆·班顿将在最后一场比赛中担任队长。

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