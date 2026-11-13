英格兰队在温布利球场以2比1击败克罗地亚队，锁定了2026/27赛季欧洲国家联赛四分之一决赛席位。托马斯·图赫尔的球队仍有机会获得A3组第一，并在抽签中取得种子资格。

与西班牙的比赛将决定小组排名

英格兰在A3组排名第二，落后西班牙3分。两支球队都已确保晋级四分之一决赛，并将于周日在马德里进行小组赛最后一场比赛。

战胜西班牙将使英格兰登上小组榜首。A级联赛各组第一将在四分之一决赛抽签中成为种子队，对阵其他小组的第二名球队，并在主场进行次回合比赛。若战平或负于西班牙，英格兰将以小组第二结束小组赛，并对阵另一小组的第一名。

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可能的对手及淘汰赛赛程

据天空体育新闻报道，在A级联赛另外三个小组中，A1组的意大利、法国和比利时；A2组的荷兰、希腊和德国；以及A4组的葡萄牙、丹麦、威尔士和挪威正在争夺四分之一决赛席位。

四分之一决赛抽签定于11月20日11:00举行。对决将由两场比赛组成：首回合比赛计划于3月25日至27日进行，次回合比赛计划于3月28日至30日进行。欧洲国家联赛决赛阶段将于2027年6月9日至13日举行，包括两场半决赛、季军赛和决赛。

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