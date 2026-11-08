英格兰在Nations Championship中以45:22击败澳大利亚——天空体育新闻

英格兰橄榄球队在特威克纳姆的Allianz Stadium举行的Nations Championship比赛中以45:22战胜澳大利亚。英格兰队凭借奖励积分获胜，据天空体育报道。

英格兰的达阵

英格兰队的达阵得分者包括杰米·乔治、奥利·切瑟姆、乔·海耶斯、杰克·范·普尔特弗利特、亨利·波洛克和本·斯宾塞。波洛克完成两次达阵，芬·史密斯完成五次转换得分，并在飞卫位置组织球队进攻。

通常司职第三排的波洛克在中场休息后替换了受伤的伊曼纽尔·费伊-瓦博索。他在下半场出任边锋，而费伊-瓦博索脚踝受伤。

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贝尔被暂时罚下

天空体育在澳大利亚队中指出了边锋马克斯·约根森和菲利波·达乌古努，以及第三排球员杰里米·威廉斯。该媒体认为，澳大利亚队在身体对抗中不及英格兰。

上半场，澳大利亚支柱球员安格斯·贝尔因hip-drop抱摔被暂时罚下。他成为World Rugby本月禁止这一动作后首位因此受到处罚的球员。

英格兰将于11月14日在Allianz Stadium对阵日本。澳大利亚将于11月15日在默里菲尔德对阵苏格兰。

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