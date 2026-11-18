英格兰板球队在澳大利亚霍巴特举行的系列赛第三场、也是决胜场的一日国际赛中，以97分击败澳大利亚。英格兰以2:1赢得该系列赛。据《卫报》报道。

英格兰在48.3个回合内得到328分，所有三柱门均告失守。作为回应，澳大利亚队得到231分，也失去了全部三柱门。

本·达克特的表现

本·达克特作出了决定性贡献，他在115个球中得到133分。这是他在澳大利亚土地上取得的首个百分。该局中，他击出15个四分球和3个六分球。

比赛开始阶段，汤姆·班顿为英格兰提供帮助，他在35个球中得到44分。在失去数个三柱门后，威尔·杰克斯在48个球中再得59分，成为本队最后一名出局的球员。澳大利亚的杰克·爱德华兹拿下四个三柱门。

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澳大利亚的回应

澳大利亚很快失去了特拉维斯·海德和米奇·马什。马特·伦肖和亚历克斯·凯里为第四个三柱门合力得到74分，不过道森接住伦肖击出的球，将其淘汰。道森总共拿下三个三柱门。

凯里随后因与卡梅伦·格林配合失误而被跑杀出局。格林在球击中其头盔的防护格栅后受伤离场。贝克尔以45分拿下四个三柱门结束比赛，而澳大利亚未能达到目标分数。

据该媒体称，这是英格兰首次在系列赛一度落后的情况下，成功赢得在澳大利亚举行的一日国际赛系列赛。

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