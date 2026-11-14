英格兰计划自1996年以来首次在津巴布韦举行测试赛——《卫报》

英格兰和威尔士板球委员会原则上同意在国际板球理事会2027年至2031年下一周期国际巡回赛计划框架内，在津巴布韦举行一场测试赛。这将是英格兰队自1996年以来首次在该国进行测试赛，《卫报》报道。

维多利亚瀑布城的比赛

在巴厘岛举行的ICC季度会议上，英格兰和威尔士板球委员会与津巴布韦板球协会进行谈判期间，原则上同意访问津巴布韦。比赛的确切日期尚未确定。

这场唯一的测试赛计划在维多利亚瀑布城的Mosi-oa-Tunya International Cricket Stadium举行。该场馆预计明年启用，还将承办四场50回合制板球世界杯比赛，该赛事将由津巴布韦与南非共同举办。

持续超过二十年的间隔

此次访问将具有象征意义，因为英格兰已超过20年没有与津巴布韦安排比赛，以抗议该国政府的国内政策，最初是在罗伯特·穆加贝执政期间。2008年，英格兰和威尔士板球委员会宣布暂停与津巴布韦的一切板球联系，并取消了原定于次年津巴布韦队赴英巡回赛。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

2003年，英格兰球员因安全考虑拒绝参加在哈拉雷举行的一场世界杯小组赛。ICC判定津巴布韦获胜，这帮助东道主晋级Super Six阶段，而英格兰则因失去积分未能从小组出线。

英格兰上一次在津巴布韦进行测试赛是在1996年的布拉瓦约。该系列赛的首场比赛以平分平局结束，这是测试板球历史上的首次。2025年，津巴布韦在特伦特桥球场与英格兰进行了一场测试赛，结束了两队在所有赛制中长达21年的间隔。

预计ICC至少将保留九支球队参加的世界测试锦标赛赛制至2029年。尽管有人呼吁将赛事扩大至所有ICC正式会员，津巴布韦、爱尔兰和阿富汗预计不会被纳入该赛事。

关注我们在