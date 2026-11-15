英格兰队将乔治·弗班克、奥利·切瑟姆和塞布·阿特金森列入周六对阵新西兰的比赛名单。《卫报》报道称，三人均在伤愈后回归阵容。

重返名单

全卫弗班克在对阵澳大利亚的比赛中表现出色，这是他两年来首次代表英格兰出战，但他因腹股沟问题缺席了英格兰以78比15战胜日本的比赛。副队长切瑟姆因肩伤未参加对阵日本的比赛，中锋阿特金森则正在从腹股沟伤势中恢复。

周日，三人均被列入36人名单。英格兰力争在Nations Championship中取得五连胜。一年前，该队在主场以33比19击败新西兰——这是自2012年以来首次在主场战胜对手。

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对全黑队的预期

史蒂夫·博思威克的球队预计，新西兰在输给威尔士后将作出强硬回应——这是其73年来首次负于威尔士。支柱乔·海耶斯表示，无论此前的结果如何，英格兰都预计将面对最强版本的对手。

队长马罗·伊托耶曾三次击败新西兰——两次随英格兰队、一次作为British & Irish Lions的一员——他呼吁队友从开场起就以侵略性和纪律性行动。博思威克指出，在戴夫·雷尼执教期间，全黑队尤其擅长在空中争夺后夺回球权，在对方半场完成许多阶段进攻，并早早采用可争夺球权的踢球。

教练还将考虑是否让威尔·约瑟夫留在阵容中，他在对阵日本的比赛中完成了五次达阵。据该报报道，伊曼纽尔·费伊-瓦博索仍然缺阵。

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