英格兰轮椅橄榄球联盟队在澳大利亚伍伦贡举行的世界杯半决赛中以86比18战胜澳大利亚，晋级赛事决赛。据BBC体育报道，英格兰队达阵15次，将连续第五次参加世界杯决赛。

霍金斯五次达阵

罗布·霍金斯完成五次达阵，并成功完成五次转换踢，得到30分。他的一次达阵发生在一次长距离踢球之后：霍金斯在达阵线附近追上皮球，并在亚当·坦诺克的压迫下将球触地得分。

尽管比分悬殊，霍金斯表示球队尚未达到最佳状态。“我不会说我们已经达到了10分满分，仍有很多事情需要分析。今天是6分或7分。我希望我们能在周五展现出最好的水平，”他说。

这名球员表示，由于看台上的助威以及澳大利亚队的表现，这场比赛并不轻松，但英格兰队对结果感到满意。

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连续第四次与法国队会师决赛

英格兰将在决赛中对阵法国，这将是两队连续第四次在世界杯决赛中交锋。英格兰将卫冕四年前在本土赛事中获得的冠军，当时他们在曼彻斯特以28比24战胜法国。

两队此前另外两场决赛也都以微弱差距结束：法国于2013年在吉林厄姆以42比40获胜，并于2017年在佩皮尼昂以38比34获胜。决赛将于周五在伍伦贡的WIN Entertainment Centre举行，并于格林尼治时间08:45开始。

内森·柯林斯是五名拥有2022年决赛经验的英格兰队球员之一。他表示，球队需要复制对阵澳大利亚时的表现，并付出更多才能击败法国。对于26岁的柯林斯而言，这将是他的第三次世界杯决赛：他赢过一次，也输过一次。

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