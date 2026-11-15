英格兰板球队在阿德莱德举行的ODI系列赛第二场比赛中以135分击败澳大利亚。英格兰队以6个三柱门失守得到355分，主队则得到220分，并在第44.3回合被全部淘汰。这一结果使三场系列赛的比分扳平，据天空体育新闻报道。

汤姆·班顿拿下121分

英格兰队得分最高的是汤姆·班顿，他在99个球中得到121分，并取得个人第二个ODI百分。乔丹·考克斯在49个球中增加67分，乔·鲁特在68个球中得到62分，而威尔·杰克斯以40个球54分未出局结束比赛。

英格兰队创造了其在澳大利亚境内ODI比赛中的最高得分纪录。在珀斯举行的系列赛首场比赛中，英格兰队以131分被全部淘汰，澳大利亚则以7个三柱门优势获胜。

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澳大利亚以29分失去四个三柱门

在追逐目标时，澳大利亚到第七回合结束时便失去四个三柱门，当时仅得29分。加斯·阿特金森以28分取得四个三柱门。桑尼·贝克也帮助英格兰早早取得对手的三柱门。

决定性的第三场ODI比赛将于11月18日在塔斯马尼亚州霍巴特举行。单日系列赛结束后，两队将进行五场T20比赛，首场定于11月21日在墨尔本举行。

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