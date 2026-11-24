英格兰队在澳大利亚卡拉拉举行的系列赛第二场T20板球比赛中以188-2比184-8击败澳大利亚队，将五场对决的总比分扳为1:1。据BBC体育报道，英格兰队在13.1个回合内完成目标，以八个三柱门的优势获胜。

151分搭档

开局击球手阿纽林·唐纳德和菲尔·索尔特在10个回合中得到151分。唐纳德在32个球后以85分结束比赛，其中九次击出六分球。他用18个球完成半百，是英格兰队在T20赛制中并列第三快的成绩。

索尔特在30个球后得到58分。在强攻阶段，这对英格兰搭档将比分带至79-0。索尔特用24个球完成半百，出现在旋转投球手乔尔·戴维斯的一个回合中，该回合让澳大利亚队丢掉31分。

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澳大利亚未能保持节奏

澳大利亚队在20个回合后以184分、失去八个三柱门结束进攻。强攻阶段后，东道主以58-4落后，但乔达里在35个球后得到45分，戴维斯则贡献38分。最后，本·德沃沙伊斯在萨姆·柯伦最后三个球中均击出六分球。

唐纳德在莱利·梅雷迪思投球后朝长上方向击球而出局，德沃沙伊斯接住索尔特击出的球将其淘汰。汤姆·班顿以8个球26分保持不败，并以一记六分球为英格兰队带来胜利。系列赛下一场比赛将于周五在布里斯班的加巴体育场举行。

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