英格兰队在澳大利亚卧龙岗举行的轮椅橄榄球联盟世界杯决赛中以50:38击败法国队。据BBC Sport报道，英格兰成为首支三次夺得该奖杯的球队。

英格兰的九次达阵

上半场结束时，英格兰以28:22领先。乔·科伊德完成四次达阵，其中包括本场比赛的前两次；杰克·布朗完成帽子戏法。霍金斯完成两次达阵和一次附加得分，柯林斯则完成另外六次附加得分。

法国队方面，热雷米·布尔松、莱奥·伊韦尔纳、达米安·多雷和弗洛里安·古塔多罗均有达阵，达尼·德纽韦莱尔完成帽子戏法。伊韦尔纳完成三次附加得分，N. 克劳塞尔斯另完成两次附加得分。

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决赛进程

英格兰以科伊德的两次达阵开场，但在梅森·比林顿因推搡莱奥·伊韦尔纳受罚后，法国队缩小了分差。此后，布尔松、多雷、伊韦尔纳和古塔多罗为法国队得分。

下半场开始时，德纽韦莱尔完成一次达阵，但英格兰立即回应：霍金斯在场地右角压球得分，将本队的领先优势恢复到六分。此后英格兰没有失去对比赛的控制。比赛中出现了激烈的轮椅碰撞和器材维修，其中包括修复球门结构。

霍金斯最近成为橄榄球联盟任何项目中首位连续三次获得国际橄榄球联盟Golden Boot奖的球员，该奖项授予日历年度的世界最佳球员。

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