在英格兰，英超联赛、英格兰足球联赛和女子超级联赛正在审查足球场边界的安全性，此前阿森纳青训营前球员比利·维加尔去世。据BBC体育报道。

体育场检查

英超联赛就球场边界向各俱乐部进行了调查，包括围栏材料以及球场外缓冲跑动区域的距离。联赛还向俱乐部转交了英格兰足球协会开展检查的结果。

英格兰足球联赛也在年初向俱乐部发送了问卷。其中询问了体育场周边的构造、球员缓冲跑动距离、场地表面、坡度以及其他可能导致绊倒的危险因素。据BBC体育报道，边界被认定为高风险的俱乐部被建议进行单独的安全评估，以降低风险。

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比利·维加尔之死

比利·维加尔于2025年9月因“严重脑损伤”去世，终年21岁。这发生在他代表奇切斯特城比赛时撞上球场周围混凝土墙的五天后。

在本赛季开始前，英格兰足球协会禁止俱乐部在球场周围设置混凝土墙、混凝土砌块墙或实心砖墙。该规定仅适用于全国联赛和女子全国联赛。女子超级联赛和WSL2承认，许多体育场与来自其他联赛的男子球队共用。

警方对维加尔死亡事件的调查仍在进行。下一次听证会定于2月10日举行，伦敦警察厅预计还需两到三个月才能得出任何结论。

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