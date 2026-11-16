英格兰高尔夫球手乔·迪恩在赛季收官的世界巡回锦标赛后获得了PGA巡回赛参赛卡。这位32岁的运动员并列第27名，在迪拜竞赛积分榜中获得了足够积分，并以第10名、即最后一个晋级资格的位置完赛，BBC体育报道。

最后一个晋级名额

在最后一轮中，迪恩打出高于标准杆两杆的74杆。这使他跌出资格赛前十，但米凯尔·林德伯格在最后一洞吞下柏忌，让这位英格兰球手重返第10位。

PGA巡回赛参赛卡将使迪恩能够参加奖金更高的赛事。

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迪恩快速上升的赛季

就在两年前，迪恩在世界排名中位列第2930名，并兼职担任超市送货员，以资助自己的高尔夫生涯。7月，他通过赢得首场最后机会资格赛，获得了英国公开赛的参赛资格。

8月，这名高尔夫球手赢得了英国大师赛——这是他在第70次出赛时取得的首个DP世界巡回赛冠军。迪恩凭借这一成绩获得了44万英镑，超过了他在2026赛季此前19场赛事中的奖金总额。他在接受Today's Golfer采访时还表示，由于压力巨大，他认为高尔夫是一项令人紧张的运动。

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