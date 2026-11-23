英格兰高尔夫球手马尔科·彭奇在海岛高尔夫俱乐部赢得RSM精英赛，取得个人首个PGA巡回赛冠军。据天空体育新闻报道，这名28岁的球员在延长赛中击败了中国选手李昊桐以及美国选手迈克尔·索尔比约恩森和马克斯·格雷瑟曼。

争夺冠军的延长赛

彭奇、李昊桐、索尔比约恩森和格雷瑟曼在常规比赛结束时均以低于标准杆16杆完赛。决赛轮中，这名英格兰球手打出65杆，即低于标准杆5杆：他抓下6只小鸟球，其中包括第18洞，同时吞下1个柏忌。

在延长赛中，彭奇再次在第18洞抓鸟。他击球后，球停在距离球洞约10英尺处，随后这名高尔夫球手推进该推杆，赢得胜利。

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争夺巡回赛参赛卡

在RSM精英赛开始前，彭奇面临失去下赛季PGA巡回赛参赛卡的风险。他的首个赛季受到病毒性疾病影响，因此跌出前100名。为保住巡回赛席位，这名球手至少需要获得第四名。

此前曾三次在DP世界巡回赛夺冠的彭奇表示，他在压力下发挥最佳。他还提到在最后一场DP世界巡回赛赛事中保住参赛卡的经历，以及在健康问题后复出的经历。

拉斯穆斯·霍伊高在因天气原因推迟至周一进行的决赛轮前与索尔比约恩森并列领先，最终与杰克逊·科伊温并列第五。这名丹麦高尔夫球手以低于标准杆14杆完成赛事，落后冠军两杆。

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