南非市政选举已计票98%，非洲人国民大会（ANC）获得略高于30%的选票。这可能成为该党历史上最差的结果，德国之声报道。

南非选举委员会表示，非国大还在该国八个大都市地区中的六个失去了多数席位。同时，根据初步数据，该党仍以总体得票份额计为最大政党。

非国大领导层的反应

非国大总书记菲基莱·姆巴卢拉表示，该党需要重新赢得公民的信任。他说，党不能仅凭自身历史要求人们信任它。姆巴卢拉称，这一结果对该运动而言是灾难性的。

截至周六晚间，南非总统兼非国大领导人西里尔·拉马福萨尚未公开评论选举结果。本周早些时候，他承认，市政当局运作中的问题导致民众对民主治理的信任下降。

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不满的原因与联盟

选民将非国大与市政服务状况不佳联系在一起，其中包括供水和供电中断。报道列出的其他紧迫问题包括高失业率、犯罪和普遍存在的腐败。

在2024年全国选举中，非国大失去了议会绝对多数，仅获得略高于40%的选票。在2021年上一次市政选举中，该党获得46%。2024年选举后，非国大组建了跨党派的民族团结政府，该政府至今仍在执政。

在本次市政选举中排名第二的是中间偏右的民主联盟（DA），其得票率为24%。据德国之声报道，该党在开普敦获得了绝对多数。预计民主联盟将能够在不让非国大参与的情况下，在比勒陀利亚和约翰内斯堡组建联盟。

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