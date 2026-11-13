执政的非洲人国民大会（ANC）在南非重要地方选举中获得不足31%的选票，创下该党历史上最差成绩。该党领导人称这一结果是灾难性的，德国之声报道。

自1994年种族隔离制度结束以来，非国大一直主导该国政治，并领导了南非的解放斗争。德国之声称，目前的结果反映出选民对高失业率、基本服务供给问题、地方治理失败，以及多年来的腐败和滥权感到不满，其中包括最高权力层级的腐败和滥权。

对市政工作不满

约翰内斯堡威特沃特斯兰德大学社会、劳动与政治研究所研究员塔斯尼姆·埃索普表示，非国大需要批判性地评估治理、领导力和问责制问题。她表示，对选民而言，获得水、电、住房和基本市政服务十分重要，而失业也会影响选举选择。

埃索普指出，这一结果并非突然出现：对该党的信任长期以来一直在逐步下降。曾在不同投票站报道投票情况的德国之声记者迪安娜·霍克-卡卢比也报道称，选民抱怨基本服务供给存在多年的问题。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

非国大准备进行联合执政谈判

非国大全国执行委员会将举行特别会议。该党表示，其负有政治责任倾听民众意见、承认自身不足并提供领导力。同时，非国大将为未来的联合执政谈判制定方案，这些谈判也可能涉及该党最大的政治对手。

反对派力量在数个大型城市中心巩固了自身地位。民主联盟扩大了支持率，而由前总统雅各布·祖马于2023年底创建的uMkhonto weSizwe党在夸祖鲁-纳塔尔省取得了强劲成绩。较小的公民和地方运动也获得了显著进展。

南非总统西里尔·拉马福萨表示，投票结果对所有政党都是挑战，它们必须更有效地为公民服务。他强调，当选议员会代表必须证明自己值得民众信任。

关注我们在