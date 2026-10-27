尼日利亚卡齐纳州的Ansaru组织宣称对杀害伊斯兰传教士谢赫·叶海亚·马苏苏卡负责。据《Premium Times》报道，周一晚间，这名传教士和另一名男子在其住所附近遭枪击。

警方调查

卡齐纳州警方确认，第二名死者为阿达穆·阿布巴卡尔。据警方称，约19时30分，两名骑摩托车的武装男子向马苏苏卡和阿布巴卡尔开枪，随后逃离。伤者被送往医院，医护人员确认两人死亡。

警方宣布已展开调查，并部署战术和行动小组搜捕袭击者。马苏苏卡以基于《古兰经》的教导以及倡导不同信仰尼日利亚人和平共处而闻名。他还谴责暴力极端主义和激进化。

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Ansaru声明

在该媒体获得的一段四分钟视频中，Ansaru表示，其武装人员于约20时30分杀害了这名传教士。该组织被消息来源称为恐怖组织，其将马苏苏卡支持不同宗教信仰人士和平共处列为杀害他的原因之一，并声称他拒绝进行宗教辩论。

国际特赦组织谴责了这起杀戮，并呼吁尼日利亚当局调查此次袭击并追究责任人的责任。该组织还表示，马苏苏卡生前曾遭受威胁和恐吓。

非洲安全研究所冲突与安全研究员泰沃·阿德巴约称这一事件令人担忧。他推测，该组织可能借助当地匪徒收集信息或实施袭击，但Ansaru没有点名杀戮的实施者。

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