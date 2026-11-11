Anthropic向澳大利亚散户开放IPO认购——CNBC

聊天机器人Claude的开发商Anthropic在计划于纳斯达克上市前，作为首次公开募股的一部分，向澳大利亚散户投资者开放了股票认购。CNBC报道称，申请于周三澳大利亚东部时间10:00开始，并将于11月17日17:00截止。

发行参数

Anthropic计划通过IPO筹集最多644亿美元，并通过单独的私募筹集最多260亿美元。筹资总额可能达到904亿美元。该公司预计将每股价格定在70至78美元之间。

澳大利亚的发行计划发行新的A类普通股。招股说明书将提交给澳大利亚证券和投资委员会。参与的经纪商包括澳大利亚联邦银行的CommSec部门、Bell Potter、LGT Wealth、麦格理集团、Morgans、摩根士丹利财富管理、Sharesies和Stake。

澳大利亚是美国以外少数几个散户投资者能够直接购买Anthropic股票的市场之一。日本、加拿大和部分欧洲国家的投资者也可获得这一机会。

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上市与人工智能监管

这家总部位于旧金山的公司已申请在纳斯达克全球精选市场挂牌A类普通股，股票代码为ANT。与此同时，Anthropic不计划在澳大利亚证券交易所上市。

此次发行启动之际，澳大利亚当局正计划加强对人工智能公司的监管。路透社称，此前一名OpenAI智能体未经授权访问了Medicare医疗统计网站。

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，政府将对某些与人工智能相关的事件实施强制报告制度，并设立有权处以罚款的人工智能安全监管机构。政府还在考虑修改涉及严重违规案件的刑事立法，并已放弃一项版权例外，该例外原本将允许公司未经许可使用澳大利亚内容训练模型。

OpenAI和Anthropic上个月向澳大利亚议会表示，它们支持对涉及其人工智能智能体的数据泄露进行强制通报。

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