美国反诽谤联盟（ADL）与美国犹太医学协会（AJMA）联合发布了一份报告，内容涉及美国医疗机构中犹太患者、医务人员和医学生面临的反犹主义、恐惧和自我审查。正如《耶路撒冷邮报》报道，该研究基于对115名参与者开展的焦点小组和深度访谈：来自14个州的31名医学生、来自12个州的44名医疗工作者，以及来自15个州的40名犹太患者。

研究参与者表示，在哈马斯于10月7日袭击以色列后，他们开始隐瞒犹太身份或相关信息。尤其是，医学院学生称，他们不会在申请文件和住院医师申请中提及曾在以色列国防军服役，因为担心这会对自己的前景产生负面影响。

患者和医务人员的担忧

一些受访患者表示，他们会从医院表格中删除宗教信息，或不展示明显的犹太标志，因为担心在治疗期间受到偏见对待。一名参与者说，他在手术前看到一名女外科医生的胸牌上有“Free Palestine”徽章，以及以巴勒斯坦国旗颜色呈现的以色列图像，随后感到害怕。

报告还列举了患者宗教需求方面的问题：收到非洁食而非订购的洁食，以及尽管事先已有安排，仍在安息日期间被安排出院。根据ADL和AJMA的数据，部分受访者开始寻找犹太医生，认为这是一种更安全的选择。

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报告作者援引了一项2026年的科学综述，其中88%的受访美国犹太医学生和医生称，在10月7日之后遇到过反犹主义事件。在此日期之前，40%的受访者有过这类经历。

医学院中的自我审查

医务人员和学生还谈到对成绩、就业和职业发展的担忧。一名年轻教师声称，晋升和终身职位委员会成员警告他，年轻的犹太学者可能无法获得此类晋升。

ADL反极端主义中心的一份配套文件谈及Healthcare Workers for Palestine和Doctors Against Genocide两个组织的活动。文件作者声称，这些团体分发了用于抗议活动的材料，呼吁抵制以色列讲师和机构，并在纽约和费城组织了抗议活动。

ADL和AJMA呼吁医疗机构在反歧视政策中明确纳入反犹主义和反锡安主义骚扰，建立保密的投诉机制，为工作人员和学生开展培训，并保障宗教需求，包括提供洁食和遵守安息日。

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