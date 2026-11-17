德国研究人员发现，接种了针对XFG变异株调整的更新版Comirnaty mRNA疫苗的人群所产生的抗体，能有效中和新的SARS-CoV-2变异株PJ.2.1。德国灵长类动物中心与汉诺威医学院合作的团队公布了这一结论，News-Medical报道。

该变异株更容易进入细胞

PJ.2.1自2026年5月起传播。它最初在加拿大被发现，随后传播至美国和西班牙。荷兰和法国也观察到该变异株占比上升。科学家表示，PJ.2.1已抵达欧洲，预计将会在德国出现。

研究人员考察了该变异株进入人体细胞的能力及其对中和抗体的敏感性。他们发现，PJ.2.1的刺突蛋白与ACE2受体结合得更强，而SARS-CoV-2正是通过该受体进入细胞。因此，与其他被比较的病毒变异株相比，该变异株能更有效地进入ACE2受体水平较低的细胞。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

没有证据表明病程更严重

尽管具有这些特性，针对XFG调整的疫苗接种后产生的抗体仍可抑制PJ.2.1。科学家指出，这表明可以防护该变异株以及同样正在传播的XFG病毒，前提是它们不会获得额外突变，从而更有效地逃避免疫反应。

与此同时，去年和今年疫苗接种后形成的抗体未能足够有效地阻止BA.3.2变异株进入细胞。该变异株主要在儿童中被检出，因此研究人员指出，有必要研究在未来疫苗中加入针对BA.3.2的成分的可能性。目前没有证据表明，与其他SARS-CoV-2变异株相比，PJ.2.1会导致更严重的COVID-19病程或新的症状。

关注我们在