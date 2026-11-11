英国政府内阁秘书安东尼娅·罗密欧宣布，将采取新的方式管理公务员绩效，并审查公务员体系的组织架构。她在伦敦政治经济学院发表讲话时表示，必须回应外界对英国政府部门过于谨慎、被动且割裂的批评，《卫报》报道。

奖励与问责

罗密欧表示，新方式应鼓励高质量完成任务、宝贵的专业知识，以及坚持不懈地将工作完成。她说，近期提高表现最佳的高级公务员奖金，只是变革的开始。

她承诺将强化相关程序，培训管理人员奖励对结果影响最大的员工，并更果断地应对低绩效问题。罗密欧还希望减少人员流动，即官员为了加薪而调往同等职位，而非留在原职位的情况。

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结构审查与人工智能的作用

内阁秘书正在领导对公务员体系组织架构的审查，该审查将于春季与公务员守则更新一同开展。审查将涵盖现有部门结构、其执行跨部门任务的适用性，以及使用人工智能和“默认下放权力”方法的影响。

罗密欧认为，人工智能可以减少官僚程序，让官员有更多时间用于创造性工作、与人互动和作出决策。她列举了用于筛查某些癌症类型和应对无家可归风险的技术作为例子，并强调需要适当的监督和保障措施。

演讲结束后，一名政府发言人表示，安迪·伯纳姆支持罗密欧提出的、为未来挑战做好准备的公务员体系愿景。该发言人称，政府希望向社区和地区下放更多权力，负责任地使用人工智能，减少不必要的官僚主义，并改善公共服务。

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